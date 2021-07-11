Оператор грузинского телеканала, которого избили на митинге ЛГБТ-сообщества, умер в своей квартире

Умер оператор грузинского телеканала, которого избили на митинге ЛГБТ-сообщества Фото: REUTERS

В Грузии умер оператор телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, которого избили на митинге ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщил сам телеканал.

- Оператора "ТВ Пирвели", который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты, — гласит текст сообщения.

После избиения мужчина несколько дней пробыл в больнице. Позже его выписали, так как Лашкараве стало лучше.

Напомним, в Тбилиси должна была пройти так называемая "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообществ провели бы ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник, 5 июля, однако противники марша с самого утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Собравшиеся на проспекте нападали на журналистов некоторых грузинских каналов, собиравших освещать предстоящий марш. Позже представители ЛГБТ-сообществ заявили об отмене мероприятия.