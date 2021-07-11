Участник шоу «Голос. Дети» погиб под колесами электрички под Москвой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участник музыкального шоу «Голос. Дети» погиб под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД под Москвой. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская, не уточнив имени погибшего.

Сообщается, что несчастный случай произошел 10 июля примерно в 19:05 по московскому времени.

- 14-летний мальчик, пытаясь проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта, был смертельно травмирован проходящим электропоездом Москва - Сергиев Посад, - сообщила Елена Марковская в интервью агентству ТАСС.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, подросток ранее принимал участие в известном музыкальном шоу «Голос. Дети».

Следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело по части второй статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Правоохранители осмотрели место трагедии, допросили членов локомотивной бригады и очевидцев. Прокуратура также начала проверку по факту гибели подростка.

Представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова на фоне трагедии напомнила о необходимости соблюдать правила поведения около железной дороги и не переходить пути в неустановленных для этого местах.