Российские истребители сопроводили два самолета ВВС США над Черным морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили два военных самолета американских ВВС над акваторией Черного моря. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Сегодня российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств противовоздушной обороны Южного военного округа зафиксировали две приближающиеся к госгранице России иностранные воздушные цели. Для их идентификации в воздух подняли истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа.

- Экипаж российских судов идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки EP-3E «Арес» и самолет-разведчик CL-600 «Челленджер» военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Российские истребители сопроводили их над акваторией Черного моря, не допустив нарушения государственной границы страны, - говорится в сообщении.

Отмечается, что весь полет российских самолетов прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне, российский истребитель сопроводил бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Балтийского моря.