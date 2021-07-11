Путин наградил телеведущих Малахова и Корчевникова орденом Дружбы Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин наградил телеведущих и журналистов Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы. Указ главы государства в воскресенье, 11 июля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что Андрей Малахов награждён почетным орденом за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

- Наградить орденом Дружбы Малахова Андрея Николаевича - советника руководства филиала «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» «Государственной компании «Телеканал Россия», - говорится в указе Владимира Путин.

Кроме того, ордена Почета удостоились начальник службы выпуска правовых программ дирекции программы «Вести» Эдуард Петров и замруководителя дирекции данной информационной программы Андрей Медведев.

Сегодня российский лидер также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени тележурналистку, заместителя главреда по работе с Санкт-Петербургом канала «Культура» Бэллу Куркову. Заместитель гендиректора - главный редактор канала Сергей Шумаков удостоился ордена Александра Невского.