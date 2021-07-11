Литва отказала Белоруссии в выдаче Светланы Тихановской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия получила от Литвы отказ в выдаче бывшего кандидата в президенты республики, лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Как сообщил в воскресенье, 11 июля, генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, в ответе литовской стороны по этому поводу не приведено должной мотивировки.

- Мы направили и направляем соответствующие документы другим государствам о выдаче оппозиционеров. Пока что реакция была только от Литвы по поводу гражданки Тихановской. Пришли документы об отказе Литвы в ее выдаче. В данном отказе нет никакой мотивировки – на основании чего нам отказали. Мы правовых оснований не увидели, - отметил Андрей Швед в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Напомним, в Белоруссии Светлану Тихановскую обвиняют в преступлениях против порядка управления, общественной безопасности и государства. Генеральная прокуратура республики направила Литве просьбу о выдаче оппозиционного политика, чтобы привлечь её к уголовной ответственности, еще в марте этого года.