Партия «Действие и солидарность» лидирует на парламентских выборах в Молдавии Фото: REUTERS

Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на досрочных парламентских выборах в Молдавии, после обработки 25 процентов протоколов с избирательных участков данная партия набирает 39,97 процента голосов. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Сегодня в Молдавии состоялись досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. На момент закрытия участков явка превысила 48 процентов, поэтому ЦИК признала выборы состоявшимися.

В выборах приняли участие 22 партии и блока, а также один независимый кандидат. Главная борьба развернулась между пропрезидентской партией «Действие и солидарность», которую ранее возглавляла Майя Санду до вступления в должность президента, и партией «Коммунисты и социалисты». Второй блок возглавили два бывших президента страны.

«Действие и солидарность» в настоящее время лидирует с 39,97 процента голосов, а «Коммунисты и социалисты» получили 33,97 процентов голосов избирателей.