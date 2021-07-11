Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова получила звание заслуженного артиста России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста РФ. Соответствующий Указ главы государства размещен в воскресенье, 11 июля, на официальном портале правовой информации.

Российский лидер присвоил известной актрисе и театральному деятелю Апексимовой звание "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Также, другим Указом, президент наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марину Лошак и народного артист РФ, члена Союза кинематографистов РФ Дмитрия Харатьяна.

Кроме этого, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил член Союза литераторов РФ, известный поэт-песенник Илья Резник.