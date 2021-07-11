Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды11 июля 2021 23:26

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова получила звание заслуженного артиста России

Российский лидер отметил ее многолетнюю плодотворную деятельность
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова получила звание заслуженного артиста России

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова получила звание заслуженного артиста России

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста РФ. Соответствующий Указ главы государства размещен в воскресенье, 11 июля, на официальном портале правовой информации.

Российский лидер присвоил известной актрисе и театральному деятелю Апексимовой звание "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Также, другим Указом, президент наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марину Лошак и народного артист РФ, члена Союза кинематографистов РФ Дмитрия Харатьяна.

Кроме этого, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил член Союза литераторов РФ, известный поэт-песенник Илья Резник.