Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова получила звание заслуженного артиста России
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Президент России Владимир Путин присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста РФ. Соответствующий Указ главы государства размещен в воскресенье, 11 июля, на официальном портале правовой информации.
Российский лидер присвоил известной актрисе и театральному деятелю Апексимовой звание "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Также, другим Указом, президент наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марину Лошак и народного артист РФ, члена Союза кинематографистов РФ Дмитрия Харатьяна.
Кроме этого, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил член Союза литераторов РФ, известный поэт-песенник Илья Резник.