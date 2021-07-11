Полковник ВВС США заявил о неспособности американских военных победить в "войне будущего" Фото: REUTERS

Постоянный недостаток финансирования вооруженных сил Соединенных Штатов может негативно сказаться в "войне будущего", в результате чего Вашингтон будет ждать поражение. Об этом заявил полковник национальных ВВС США в отставке Марк Гарцингер.

По мнению военного, сокращение бюджета американской армии грозит привести к неспособности обеспечить ядерное сдерживание в противостоянии с более сильным противником.

- 66% американских бомбардировщиков были отправлены на кладбище со времен Холодной войны. <…> На сегодняшний день парк стратегических бомбардировщиков B-52, B-1B и B-2 считается самым малочисленным за всю историю - он может обеспечить не более 30 ударных самолето-вылетов в сутки, тогда как в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне" только B-52 совершали ежесуточно по 50 вылетов, - цитирует слова Гарцингера газета Defence News.

Полковник также с упреком высказался в адрес Пентагона, отметив, что если его представители продолжат следовать такому курсу, то американская армия не сможет оперативно действовать в случае возможного военного конфликта.