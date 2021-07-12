В Таиланде от коронавируса умерла медсестра, привитая китайской вакциной Sinovac Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Таиландская медсестра, которая работала зараженными коронавирусом пациентами, привитая двумя дозами китайской вакцины Sinovac, заразилась и умерла от covid-19. Об этом случае сообщил глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха.

Специалист показал в соцсетях скриншот поста другой медсестры, близкой родственницы умершей, которая рассказывает, как это произошло. В тексте говорится, что девушка заразилась во время работы в отделении интенсивной терапии. Почти сразу после инфицирования у нее начались легочные осложнения, а спустя всего пять дней она скончалась.

- Мы знали о случаях заражения коронавирусом медработников даже после введения двух доз Sinovac, они заражались от больных. Однако до этого болезнь у них протекала в основном в легкой форме, и никто из них не умирал от вируса, - написал Хемачутха в посте на странице в Facebook.

Ранее в ВОЗ рекомендовали китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinovac для экстренного применения. В организации отметили, что препарат отвечает всем международным стандартам безопасности.