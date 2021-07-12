В США заступились за Крым: полуостров принадлежал России в течение нескольких сотен лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи сайта американского телеканала Fox News в комментариях поспорили из-за слов бывшего главы Госдепа Майка Помпео о российском лидере Владимире Путине, а также высказались о мерах по предотвращению хакерских атак.

Некоторые из комментаторов раскритиковали позицию Помпео и призвали как можно скорее остановить конфронтацию между Россией и Соединенными Штатами.

- Америке нужен настоящий дипломат, который смог бы договориться с РФ о смягчении напряженности, чтобы нам не пришлось вести войну на два фронта <…>. Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет, - написал один из американцев, который припомнил, что референдум о вхождении полуострова обратно в состав России стал одной из причиной разногласий между российской стороной и Западом.

Другое пользователи сайта отмечали, что "практически все видят слабость Байдена", а если у США не будет крепкой валюты и крепкой экономики, то все эти угрозы окажутся пустыми.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что Путин "видит слабость" в позиции Байдена по вопросам кибербезопасности. Он призвал Вашингтон пригрозить Москве "серьезными последствиями" в случае нападения хакеров на американские объекты.