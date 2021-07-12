Президент Кубы просит сторонников выйти на улицы для предотвращения провокаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников и защитников Кубинской революции выходить на улицы. Такое заявление в эфире гостелевидения он сделал с целью предотвращения возможных провокаций против властей острова.

- Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни, - сказал глава государства.

Мигель Диас-Канель также добавил, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки, <...> требуют "гуманитарной интервенции".

При этом, по мнению кубинского лидера, такие люди поощряют кампании, которые направлены на распространение идеи в обществе о том, что правительство республики якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове из-за распространения коронавирусной инфекции среди населения.