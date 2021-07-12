Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Курильских островов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неподалеку от Курильских островов утром 12 июля произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщили специалисты сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

- Толчок магнитудой 5,4 зафиксирован в 8:07 утра в акватории Тихого океана. Эпицентр был расположен рядом с островом Симушир (средние Курилы) на глубине 80 километров, - рассказали сейсмологи.

27 июня сообщалось, что утреннее землетрясение разбудило жителей города Александровска-Сахалинского, сел Арково и Мгачи на западном побережье Сахалина. В воскресенье в 06:43 по сахалинскому времени в акватории Татарского пролива в 33 километраз от берега был зарегистрирован подземный толчок, магнитудой 3,9.

Также сайт kp.ru писал, как 11 июня недалеко от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 балла. Его зафиксировали специалисты Геофизической службы РАН, которые опубликовали данные о природном катаклизме. Отмечается, что подземный толчок произошел в 8:15 часов утра. Эпицентр оказался расположен в акватории Тихого океана в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 23 километра.