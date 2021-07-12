Экс-депутат Рады рассказал про "очень качественный" обман Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинцы допустили большую ошибку, избрав президентом страны Владимира Зеленского. Так считает бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев, который заявил, что новому украинскому лидеру удалось обмануть граждан, поскольку он говорил «ста голосами» в попытке угодить всем и сразу.

Мураев напомнил, что ранее бывший президент Украины Петр Порошенко называл Зеленского котом в мешке. «Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», - заявил экс-депутат в эфире телеканала «НАШ».

Украинский политик полагает, что немалую роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать новый президент Украины. «Те и другие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций, восприятия Зеленского как Голобородько, который, действительно, защищает страну и уважает своих граждан», - отметил он.

Экс-депутат призвал украинских граждан объединяться и помогать друг другу, поскольку, по его словам, государство во главе Зеленского «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».