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В мире12 июля 2021 9:12

В Лондоне 19 полицейских пострадали при столкновениях с футбольными болельщиками

В течение дня за различные правонарушения арестовали 49 человек
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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В Лондоне 19 полицейских пострадали при столкновениях с футбольными болельщиками

В Лондоне 19 полицейских пострадали при столкновениях с футбольными болельщиками

Фото: REUTERS

В результате беспорядков после финального матча Чемпионата Европы по футболу в ночь на понедельник, 12 июля, ранения получили 19 полицейских. Об этом сообщили в британской полиции, уточнив, что в течение дня за различные правонарушения арестовали 49 человек.

«Спасибо десяткам тысяч фанатов, которые проявили хорошее настроение и вели себя ответственно. 19 офицеров получили различные травмы, когда столкнулись с болельщиками. Такие действия совершенно недопустимы», - приводит The Daily Express сообщение пресс-службы полиции.

В правоохранительных органах отметили, что основные столкновения произошли возле стадиона Уэмбли в Лондоне, где происходил финальный матч Чемпионата Европы по футболу.

Футболисты сборной Италии взыграли в игре с командой Англии в финальном матче чемпионата Европы-2020. Основное время завершилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти успешнее оказались итальянцы.

Как сообщали СМИ, в центре английской столицы некоторые разочарованные поражением англичан фанаты вымещали свой гнев, опрокидывая мусорные баки на улице и разбивая бутылки.

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