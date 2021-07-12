МВД назвало случаи нежелательного пребывания иностранцев в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России рассказало о случаях, в которых пребывание иностранцев в стране может быть нежелательным.

Как передает ТАСС, решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в стране могут вынести МВД, а также Минобороны, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор, Министерство иностранных дел, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Как пояснили ведомство подобное решение принимается в отношении лиц, «создающих реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения».

Иностранный гражданин, чье пребывание в России было признано нежелательным, должен покинуть страну. В противном случае его депортируют. Среди других мер реадмиссия или административное выдоврение, а также сокращение срока временного проживания в стране.

Лицам, в отношении которых вынесено решение о нежелательности прибывания в РФ, запрещен въезд в страну, а документ, который дает право на проживание или работу в стране, аннулируется.

МВД также подготовило проект закона, который вводит обобщающее понятие «высылка» для упорядочения понятий «административное выдворение» и «депортация».

По данным министерство, за пять месяцев текущего года решение о нежелательности пребывания приняли в отношении 19 иностранцев, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Согласно приведенной статистике, в 2020 году было принято на 60% меньше таких решений по сравнению с 2019 годом. Данная ситуация обусловлена в том числе указом президента России Владимира Путина о моратории на признание пребывания граждан других государств нежелательным.