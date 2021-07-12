Ученые выяснили, как курение вейпов разрушает легкие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Длительное воздействие паров электронных сигарет (вейпов) запускает процесс разрушения легочной ткани. К такому выводу пришли сотрудники Крымского федерального университета (КФУ) после испытания, проведённого на крысах.

Как рассказал доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Леонид Алиев, в ходе эксперимента грызунов поделили на три группы: контрольная группа, группа, подвергавшаяся воздействию паров курительной смеси, и особи, на которых изучали действие паров аналогичной смеси, но с содержанием никотин в концентрации 6 миллиграммов на миллилитр

По его словам, через 40 дней в ткани легких крыс стали наблюдаться повреждения структурных белков. У грызунов сильно вырос уровень активности ферментов, расщепляющих молекулы белков, и запустился процесс разрушения белков легочной ткани.

Специалисты сообщают, что регулярное вдыхание паров вейпа приводит к снижению активности белков-ингибиторов, которые отвечают за защиту тканей от деструктивного действия некоторых ферментов. Как отмечается, никотиновые смеси оказывают более серьезное негативное воздействие. Тем не менее, безникотиновые электронные сигареты также приводят к снижению факторов защиты легких.

Кроме того, среди негативных свойств вейпов отмечено наличие в них свободных радикалов - молекул, которые могут повреждать клеточные структуры.

Проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин уточнил, что «содержание этих молекул значительно увеличивается и в табачном дыму, и в парах различных курительных смесей». По его словам, легкие имеют мощную защиту от внешних факторов, однако при генетической предрасположенности к заболеваниям дыхательной системы, «воздействие агрессивных веществ непременно приведет к хроническим болезням». Поэтому курение даже безникотиновых смесей опасно целым рядом непредвиденных проблем со здоровьем», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, ранее ученые сообщили, что вейпы замедляют работу мозга.