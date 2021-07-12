Илья Яшин решил уйти с должности главы Красносельского района Москвы

Илья Яшин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава муниципального округа района «Красносельский» в Москве Илья Яшин заявил о своем решении оставить эту должность, сообщив, что в понедельник, 12 июля, написал заявление о сложении полномочий

«В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. 27 июля будет избран новый глава района, и наша команда выдвинет на этот пост Елену Котёночкину, одного из лучших мундепов Москвы», - написал он на своей странице в Facebook, отметив, что независимых голосов в совете для ее избрания «вполне хватает».

Яшин сообщил, что решение об уходе с должности было связано с запретом на участие в довыборах в Мосгордуму, который наложила на него избирательная комиссия. Как он отметил, при вынесении решения комиссия сослалась на закон, запрещающий избираться причастным к поддержке экстремистских и террористических организаций.

Политик решил обжаловать решение комиссии и, при необходимости, намерен обращаться в последующие инстанции, но, как он полагает, «дорога на выборы» для него «фактически закрыта».

«Считаю правильным, чтобы в ближайший год муниципалитет возглавлял человек, который и поведет команду независимых кандидатов … Мне запрещено баллотироваться, но я горжусь тем, что собрал в районе команду, способную продолжить работу и приносить пользу людям», - написал он, уточнив, что не собирается покидать Россию.