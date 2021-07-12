Депутат Федоров предложил ограничить право причастных к экстремизму лиц организовывать митинги

В Госдуме предложили ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил внести причастных к экстремизму в список лиц, которые не могут организовывать митинги. Свою инициативу политик направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Депутат отметил, что согласно последним поправкам, лица, причастные к экстремизму, не имею права участвовать в выборах в качестве кандидатов, однако имеют возможность организовывать публичные мероприятия.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в п. 2 ст. 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно: включить граждан, причастных к экстремистским организациям и имеющих ограничения на участие в выборах в качестве кандидатов, в перечень лиц, которые не могут выступать организаторами публичных мероприятий», — цитирует текст обращения RT.

Ранее Федоров также выступил с инициативой запретить причастным к экстремистским организациям лицам жертвовать средства в избирательные фонды, передает ОТР.

Напомним, в мае Госдума приняла законопроект о запрете избираться причастным к экстремистским организациям. Запрет будет распространяться на любые выборы, в том числе региональные, передает телеканал «360».