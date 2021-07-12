Китай обвинил американский эсминец Benfold во вторжении в акваторию островов Сиша Фото: REUTERS

Американский ракетный эсминец Benfold вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова), расположенных в Южно-Китайском море, которые Китай считает своей территорией. Об этом говорится в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования китайской Народно-освободительной армии Тянь Цзюньли, который сообщил, что в связи с этим инцидентом Пекин выразила протест Вашинтону.

Как отмечает китайская сторона, что в понедельник, 12 июля, эсминец США «без разрешения правительства Китая незаконно вторгся в акваторию китайских островов Сиша».

Цзюньли заявляет, что военные Китая сделали предупреждение Benfold, действия которого расценили как «бесцеремонное нарушение суверенитета» страны, а также «серьезный подрыв мира и стабильности в Южно-Китайском море».

«Факты говорят о том, что США являются чистопробным создателем рисков безопасности в Южно-Китайском море», - говорится в заявлении.

В своем сообщении Пекин призывал Вашингтон «немедленно прекратить подобные провокации», а также вести контроль за военными действиями на море, «в противном случае вся ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне».

Цзюньли добавил, что китайские военные находятся в боевой готовности и намерены «решительно отстаивать государственный суверенитет» своей страны.

Китай несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, в том числе островов Сиша. На их шельфе были ранее обнаружены запасы минерального сырья, а также нефти.