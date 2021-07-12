Кремль: Путин и Байден готовы действовать совместно против киберпреступности

Путин и Байден готовы действовать совместно против киберпреступности Фото: REUTERS

Вашингтон не передавал каких-то конкретных данных, связанных с киберпреступниками, однако в ходе прошедшего накануне телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден выразили готовность действовать вместе в этой сфере. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, в продолжение саммита в Женеве российская сторона говорила о необходимости предоставления четкой информации и выполнения определённых действий, которые, в том числе, указываются в Договоре между Россией и США от 1999 года о взаимопомощи по уголовным делам.

«Пока такой детальной информации никакой не передавалось. Но, тем не менее, два президента отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже, собственно, начал работать», - сказал Песков.

Кроме того, Песков уточнил, что тема цен на нефть не обсуждалась в разговоре Путина и Байдена.