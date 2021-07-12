Сотрудник посольства США украл железнодорожный знак в Тверской области

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудник посольства США в Москве украл железнодорожный стрелочный указатель в Тверской области, сравнив инцидент с рассказом «Злоумышленник» Антона Чехова.

«То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, Посольство США в Российской Федерации», - написала дипломат в Telegram.

Захарова сообщила, что все произошел на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, где на разъезде пропала стрелка. По ее словам, камеры зафиксировали, что знак снял мужчина и положил в багажник автомобиля с дипломатическими номерами.

В тот же день машину остановили сотрудники ДПС за нарушение правил дорожного движения. Водителем оказался дипломат американского посольства. Как отметила представитель МИД РФ, что Вашингтон отозвал своего сотрудника в США.

«Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области?» - спросила он, посоветовав американцам переключить внимание с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО.

В рассказе Антона Чехова «Злоумышленник» сторож ловит мужчину, откручивающего гайки на железной дороге, а потом следователь на допросе выясняет, что деревенские мужики используют такие гайки как грузила, чтобы ловить рыбу для богатых господ. Пойманный считает себя невиновным, в то время как следователь пытается разъяснить, что из-за его действий могли погибнуть люди.