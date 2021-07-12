Исследование: более половины россиян относится к людям с синдромом Дауна как к инвалидам

Более половины россиян относится к людям с синдромом Дауна как к инвалидам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины россиян (60%) относится к людям с синдромом Дауна как инвалидам, нуждающимся в помощи, следует из данных опроса благотворительных фондов «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». Сведения имеются в распоряжении kp.ru.

Еще 39% опрошенных заявили о необходимости организации для таких людей отдельных рабочих мест и строительства детских садов и школ. При этом порядка 17% опрошенных почти ничего не знают о синдроме Дауна.

Как сообщили авторы исследования, около трети россиян видели таких людей только по телевизору или в интернете и лишь 26% имеют опыт личного общения с ними. Четверть опрошенных характеризуют людей с синдромом Дауна как доброжелательных, 19% считают, что они могут участвовать в общественной жизни, у 15% респондентов – вызывают страх или отвращение.

Также 37% ответили, что синдром Дауна – не генетическая аномалия, а болезнь, 8% связывают его неправильным образом жизни родителей. Кроме того, по мнению 1% россиян, синдром Дауна может быть заразным. Дискомфорт при нахождении в обществе таких людей испытывают 13% опрошенных.

Ранее сайт kp.ru писал, в каких ситуациях люди с синдромом Дауна чаще всего сталкиваются с нетерпимостью.