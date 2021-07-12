Николай Николаев, депутат Госдумы: «Климат меняется быстрее, чем методики финансирования борьбы с пожарами»

Николай Николаев считает, что «из той системы, которая сейчас есть, мы все выжали». Фото: «личный архив Н.П. Николаева»

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николай Николаев будет добиваться изменений «правил игры» в лесной отрасли, которые позволят белее эффективно бороться с пожарами.

«Последние годы заставляют сильно задуматься о том, правильные ли меры мы предпринимаем для предотвращения пожаров и борьбы с ними, - отметил Николай Николаев. - Речь даже не о качестве мероприятий, а принципиально – те ли меры используются? Увеличение количества пожаров, их масштаба, связано с изменением климата, связаны с жуткой жарой, которая начинается на самом деле уже с весны. Весенне-летний период стал в Якутии дольше».

Депутат считает, что в этом году страна подошла к пожароопасному сезону очень подготовленной, потому что в течение трех лет выделялись дополнительные деньги для закупки лесопожарной техники. Техника направляется в регионы. Иначе стали подходить к вопросу Авиалесоохраны. Но пожары идут. Сейчас нужно говорить о том, как перестраивать собственную систему, чтобы подготовиться к этим климатическим изменениям.

Кроме того, мнению эксперта, к решению проблемы необходимо привлекать учёных, чтобы смотреть на 5-10 лет вперёд. Пожары продвигаются все севернее и имеет смыл подумать о каких-то авиабазах. Создано арктическое подразделение (в п. Батагай в Якутии), но этого, как считает Николаев, недостаточно.

«Из той системы, которая сейчас есть, мы все выжали, - уверен председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. - Поэтому нужны системные изменения, в том числе нужно пересматривать систему перераспределения средств. Мы не раз поднимали вопрос об изменении методики распределения субвенций на исполнение лесных полномочий регионами. Абсолютно очевидно, что методика не просто устарела, а даже те подходы, которые сейчас предлагает Рослесхоз и Минприроды, уже тоже устарели. При принятии решений о распределении этих средств нам нужно исходить не из количества гектар, не из количества людей, нам нужно ориентироваться на реальную пожароопасную ситуацию и происходящие изменения. Если мы посмотрим на глобальную ситуацию, то самые большие температурные режимы, изменения в вечной мерзлоте, пожарах – то увидим, что это происходит именно на территории Якутии.

Нам нужно более оперативно менять и методики, и нормативно-правовую базу, нам нужно успевать. То, что государство не успевает за изменениями климата – удивительно. Климат меняется быстрее, чем мы. Это недопустимо», - резюмирует Николай Николаев.