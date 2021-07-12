Партия «Зелёные» привезла документы для регистрации в ЦИК на экологичной «Тесле»

Российская экологическая партия «Зеленые» 12 июля подала в Центризбирком списки своих кандидатов на выборы в Государственную Думу. Коробки с документами сопредседатель партии, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин привез на самой экологически чистой машине в мире – автомобиле Tesla model X. Кроме того, «Зеленые» приготовили особенный подарок для сотрудников ЦИКа – живую елочку. Зеленое растение в горшке символизирует экологическое направление партии и, по словам ее членов, является призывом к поддержке разнообразия политического ландшафта России.

- Мы против непрофессиональных и алчных людей во власти. Настало время формирования экологической фракции в Госдуме. Мы имеем право требовать принятия законов, защищающих наше с вами здоровье, а не чей-то бизнес, – заявил председатель партии Андрей Нагибин.

Партия «Зеленые» выдвигает по федеральному списку 233 кандидата, по одномандатным округам от нее избирается 95 кандидатов.

- В 2021 году «Зелёным» удалось сформировать одну из самых компетентных команд, - рассказала член президиума партии Александра Кудзагова. - Федеральная десятка партии представлена «зелёными» лидерами России, ведущими экспертами в области экологии, общественно-политических отношений и социальных коммуникаций. Здесь Герой России, доктор наук и три кандидата наук, победители международных и всероссийских экологических конкурсов, действующие депутаты от «Зелёных».

Партия «Зеленые» была основана в 1993 году. За годы работы она реализовала десятки экологических акций и проектов, самые известные из которых – «Зелёный патруль», «Зеленая эстафета», «Спасая животных, спасаем детей», «Школа общественных экологических инспекторов» и «Общественный контроль качества воздуха». Партия выступает за законодательное ужесточение наказания для нарушителей, загрязняющих окружающую среду, за введение новых технологий по сбору и утилизации мусора, за экологическую модернизацию промышленных предприятий и уменьшение выбросов в атмосферу и в водоемы. Важным направлением также является экологическое воспитание детей и повышение ответственности за сохранение природы среди взрослых.