Победившая на выборах в Молдавии партия выразила готовность к нормальным отношениям с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партия действия и солидарности (ПДС) готова строить нормальные отношения с Россией, заявил лидер ПДС Игорь Гроссу.

Как отметил Гроссу в беседе с ТАСС, Кишинев видит отношения с Москвой «предсказуемыми и взаимоуважительными». Самым важным в них должен стать вопрос молдавских граждан, работающих в России. Он отметил, что Молдавия ждет их «интеграции в РФ».

По мнению Гроссу, вопрос визита президента республики Майи Санду в Россию уже прорабатывается на уровне МИД двух стран. Политик также выразил готовность обсудить с РФ тему Приднестровья, конфликт в котором, по его словам, является искусственным.

Кроме прочего, Гроссу надеется обсудить с Москвой поставки российского газа. Он заявил, что Молдавия стремиться иметь с РФ «очень конкретные, корректные торговые отношения».

На парламентских выборах в Молдавии пропрезидентская Партия действия и солидарности получила 52,8% голосов. Второе место у Избирательного блока коммунистов и социалистов экс-президента Игоря Додона – 27,1%. Также в парламент прошла партия бизнесмена Илана Шора «Шор», у которой 5,7%.

Тем временем Додон заявил, что с приходом к власти в республике нового парламента период хороших отношений с Россией закончился.