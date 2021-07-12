15 многодетных семей Кубани получат по 1 миллиону рублей

Краевая поддержка назначена семьям, удостоенным медали Краснодарского края «Родительская доблесть». Вениамин Кондратьев вручил награду на торжественной церемонии, посвященной Дню семьи, любви и верности.

– Это очень важный праздник для нашего края. Семья, любовь и верность всегда были основами жизни. Как бы ни складывались обстоятельства, мы возвращаемся в свою семью, чтобы отогреться, напитаться теплом родного очага и вновь пуститься в путь. Невзирая ни на какие трудности, число семей, воспитывающих, как минимум троих детей, продолжает расти. И сегодня в крае их уже более 85 тысяч, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что поддержка семей с детьми остается в приоритете. Только в этом году на социальные выплаты и льготы направлено более 55 млрд рублей, в том числе 37 млрд рублей – на детские пособия.

– Мы и дальше будем поддерживать семьи, делать все, чтобы дети воспитывались в комфортных условиях, а их родители чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Примите слова искренней благодарности за вашу душевную щедрость, за достойное воспитание детей, за ваш вклад в будущее Краснодарского края, – отметил Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев вручил медаль «Родительская доблесть» 15 многодетным семьям, внесшим значимый вклад в укрепление института семьи в Краснодарском крае. Это родители и дети, ведущие здоровый образ жизни, активно участвующие в общественной жизни.

Краевая медаль «Родительская доблесть» учреждена в 2010 году. С 2011 по 2020 годы ее получили 142 многодетных семьи. С прошлого года значительно увеличена сумма денежного поощрения – со 115 тысяч до одного миллиона рублей.

На сегодняшний день на Кубани живет порядка 754 тысяч семей, где воспитываются более 1,3 млн детей. Каждая девятая семья – многодетная.