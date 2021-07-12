В МГУ готовы принять сдавшую ЕГЭ 8-летнюю школьницу Фото: Павел КЛОКОВ

Факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова готов принять на обучение 8-летнюю школьнику, которая успешно сдала ЕГЭ. Об этом в понедельник, 12 июля, говорится в сообщении пресс-службы факультета.

Накануне появилась информация о восьмилетней москвичке Алисе Тепляковой, которая в столь юном возрасте смогла сдать ЕГЭ и получить аттестат. Школьница успешно справилась с заданиями по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Теперь девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ.

- Факультет открыт для всех, кто хочет связать свою жизнь с психологической наукой. Алиса не является для нас исключением, мы с радостью предоставим ей возможность обучения в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Мы надеемся, что ее целеустремленность и самоорганизация позволят ей и дальше также успешно справляться с задачами, - говорится в сообщении факультета, которое цитирует РИА Новости.

Кроме того, вуз выразил готовность оказать юной москвичке поддержку по организационным вопросом, которые могут вызывать трудности или переживания. Отмечается, что для всех абитуриентов факультета психологии одной из главных задач является развитие эмоциональной и мотивационной сфер, и большая удача, если есть возможность развить такие компетенции в более раннем возрасте.