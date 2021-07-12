Жириновский повторно привился от коронавируса вакциной центра Чумакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что повторно сделал прививку от коронавирусной инфекции препаратом центра имени Чумакова "КовиВак.

"Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от Центра им. Чумакова "Ковивак", - сообщил политик в своем Telegram-канале.

Он также написал, что первую прививку он сделал в сентябре 2020 года препаратом "Спутник V".

"Но уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", - написал Жириновский.

В пресс-службе партии ЛДПР уточнили, что прививку Жириновский сделал в "обычной районной поликлинике Москвы".

Препарат "КовиВак" был разработан и зарегистрирован специалистами Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова в феврале 2021 года. Он стал третьей российской вакциной от коронавирусной инфекции.