Путин назвал большой общей бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своей статье об отношениях России и Украины выразил мнение, что возникшая между двумя странами стена - это большая беда. Материал опубликован на сайте Кремля 12 июля 2021.

- Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа, - написал президент в статье.

Президент отметил, что "мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там людей использовали против России".

Путин также считает, что сложившаяся ситуация между двумя странами - это результат общих ошибок, и чтобы их исправить нужно обратиться к истории, в которой "и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы".