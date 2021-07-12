Попова: России нужен коллективный иммунитет к ковиду на уровне 80%

Глава Роспотребнадзора отметила, что граждане могут привиться любой из разработанных в стране вакцин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России нужно добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80%.

"Ориентиром для различных отраслей пока остается вакцинация не менее 60% работников, а в целом показатель, к которому мы стремимся, - не менее 80% взрослых, имеющих иммунитет. Хотелось бы разъяснить, что в 60% учитываются исключительно привитые работники. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной", - сказала она ТАСС в понедельник, 12 июля 2021.

По словам главы Роспотребнадзора, в оставшиеся 40% попадают граждане, имеющие временные медицинские отводы, переболевшие инфекцией менее полугода назад.

"Например, люди, которые по каким-то причинам еще не приняли для себя решение получить надежную защиту", - заявила она.

При этом по компаниям в разных субъектах страны учитываются сотрудники, которые работают в конкретном регионе, а не по всей территории России.