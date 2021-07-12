Коронавирус у Ирины Алферовой: пик болезни у актрисы пройден Фото: Борис КУДРЯВОВ

Две недели назад известная актриса театра и кино Ирина Алферова попала в больницу из-за заражения коронавирусной инфекцией. О состоянии здоровья и течение коронавируса у Ирины Алферовой в понедельник, 12 июля, сообщил сайт mk.ru, ссылаясь на информацию представителей театра «Школа современной пьесы».

Ирина Ивановна заболела примерно две недели назад, однако в начале болезни не хотела обращаться за медицинской помощью, считая, что заразилась обычным ОРВИ. С каждым днем состояние артистки ухудшалось.

- Кашляла она настолько сильно, что по телефону невозможно было разговаривать. Она отказывалась вызывать скорую, но все-таки ее удалось уговорить. Приехавшие медики сообщили, что у нее довольно запущенное течение болезни, - сообщили в театре.

В результате в больницу в Химках народная артистка России поступила в тяжелом состоянии. Ее поместили в отдельную палату вместе с супругой, которые также заразился коронавирусом, реанимации, к счастью, удалось избежать.

Заместитель художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Станислав Нечаев сообщил, что на сегодняшний день пик болезни у Ирины Алферовой уже пройден. Актриса в хорошем настроении и идет на поправку.