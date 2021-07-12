Меркель: Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска "Северного потока - 2"

Меркель заявила, что Берлин серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита газа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита газа, эта тема будет обсуждать и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе.

"С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьезно к ней относимся", - сказала канцлер перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она отметила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска "Северного потока - 2".

Напомним, что газопровод "Северный поток 2" соединит Россию и Германию. Две нити газопровода протянутся по дну Балтийского моря. Общая протяженность составит 2,5 тысячи километров.

Киев выступает против реализации "Северного потока - 2", потому как боится потерять статус транзитера российского газа.

Ранее в Газпроме заявляли, что строительство газопровода будет завершено в 2021 году.