Правительство утвердило правила единовременной выплаты на детей школьного возраста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство утвердило правила единовременной выплаты для школьников к началу учебного года. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба кабмина. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, должны получить денежные средства.

Единовременная выплата будет доступна родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. В кабмине уточнили, что деньги начнут поступать семьям уже 16 августа.

За такой социальной помощью могут обратиться также люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить они сами либо их законные представители. Денежные средства не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении другой социальной поддержки от государства.