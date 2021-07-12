Россия начала отработку супербыстрого полёта до МКС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роскосмосе сообщили, что супербыструю схему, позволяющую экипажам добираться до Международной космической станции (МКС) за полтора часа, начали отрабатывать при полёте грузового корабля "Прогресс МС-17", который ранее был запущен с космодрома Байконур 30 июня и причалил к МКС 2 июля.

"На этапе ближнего наведения транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" перешёл на так называемую коэллиптическую орбиту, характеризующуюся постоянной разницей высоты с орбитой МКС, на которой находился около полувитка до выполнения оптимального импульса при переходе на траекторию перехвата станции", - сказано в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечено, что предполагается использовать "этот подход в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту, позволяющего транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска".

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый корабль по одновитковой схеме планируется отправить к МКС в 2022 году.