Российский футболист Никита Иосифов перешел в испанский «Вильярреал». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский футболист Никита Иосифов перешел в испанский клуб "Вильярреал". Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба действующих победителей Лиги Европы на официальном сайте.

Теперь уже бывший подопечный московского "Локомотива" перешел в "Вильярреал" на правах свободного агента. 20-летний футболист заключил контракт сроком на пять сезонов. При этом на первых порах Никита Иосифов будет выступать за вторую команду "Желтой подводной лодки".

Молодой полузащитник большей частью выступал за молодежную команду "Локомотива", а также за вторую команду клуба - "Казанку". В активе Иосифова также есть шесть матчей за основной состав железнодорожников. Четыре из них он провел в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также по одному - в Кубке страны и Лиге чемпионов.