Пожар в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке: погибли 13 человек

По предварительным данным, в результате пожара погибли по меньшей мере 13 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ираке снова вспыхнул крупный пожар в одной из больниц для пациентов с коронавирусом. ЧП случилось 12 июля в клинике «Имам Хусейн», которая находится в южной иракской провинции Ди-Кар. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 13 человек, пострадали около 30, передает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в местных спецслужбах.

«Пожар произошел сегодня вечером в провинции Ди-Кар в больнице «Имам Хусейн», предназначенной для лечения больных с коронавирусом. Администрация медицинского учреждения организовала эвакуацию пациентов», - приводит телеканал слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля в результате пожара в одной из больниц для пациентов с коронавирусом в столице страны Багдаде погибли более 80 человек, пострадали около 110 человек – и персонал медицинского учреждения, и больные.