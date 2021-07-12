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Происшествия12 июля 2021 23:58

Пожар в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке: погибли 13 человек

Еще около 30 человек пострадали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По предварительным данным, в результате пожара погибли по меньшей мере 13 человек

По предварительным данным, в результате пожара погибли по меньшей мере 13 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ираке снова вспыхнул крупный пожар в одной из больниц для пациентов с коронавирусом. ЧП случилось 12 июля в клинике «Имам Хусейн», которая находится в южной иракской провинции Ди-Кар. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 13 человек, пострадали около 30, передает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в местных спецслужбах.

«Пожар произошел сегодня вечером в провинции Ди-Кар в больнице «Имам Хусейн», предназначенной для лечения больных с коронавирусом. Администрация медицинского учреждения организовала эвакуацию пациентов», - приводит телеканал слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля в результате пожара в одной из больниц для пациентов с коронавирусом в столице страны Багдаде погибли более 80 человек, пострадали около 110 человек – и персонал медицинского учреждения, и больные.