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Происшествия13 июля 2021 1:25

В Боливии автобус свалился с обрыва, погиб 31 человек

Пострадали около десяти пассажиров, причины ДТП выясняются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Боливии автобус свалился с обрыва

В Боливии автобус свалился с обрыва

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 12 июля, на юго-востоке Боливии автобус с пассажирами сорвался с горной дороги и рухнул с обрыва. В результате погиб 31 человек, не менее десяти получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал Unitel.

По его данным, авария произошла в департаменте Чукисака, автобус упал в пропасть с высоты примерно 150 метров. Из десяти пострадавших, по оценкам местных медиков, двое находятся в очень тяжелом состоянии.

Сейчас полиция выясняет причины этого ДТП, а к месту трагедии начали приезжать родственники погибших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале этого года похожая авария произошла вблизи населенного пункта Окури на юго-западе Боливии. Тогда автобус упал с обрыва с высоты около 100 метров, в результате погибли 12 человек, более 20 пострадали. Причиной ДТП называли технические неполадки автобуса и туманную погоду.