Россия представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021

Ростех представит принципиально новый военный самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба госкорпорации "Ростех" сообщила, что Россия представит принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

В госкорпорации отметили, что Россия является признанным "законодателем мод" в сфере производства боевых самолетов.

- Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом, — гласит сообщение пресс-службы.

Ростех также запустил специальный сайт, где начался обратный отсчет до премьеры самолета, которая состоится 20 июля.

В 2020 году российские ВКС (воздушно-космические силы) успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики. А боевой расчет выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью.