Захарова прокомментировала сообщения, что причастные к убийству президента Гаити были информаторами ФБР

Мария Захарова сообщила, что причастные к убийству президента Гаити были информаторами ФБР Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила сообщения о том, что несколько причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза были информаторами ФБР.

Она рассказала, что на Гаити вылетела межведомственная делегация США, чтобы разобраться с причастностью американской ЧВК к убийству Моиза.

- Но главная новость пришла сегодня - по сообщениям американских СМИ, несколько задержанных в связи с убийством Жовенеля Моиза были информаторами правоохранительных органов США, в том числе ФБР, — написала Захарова у себя в Telegram.

Она заметила, что после этих новостей не последовали санкции, заявления "семерки" или истерика правозащитников США, хотя, по мнению Захаровой, "повод более чем ужасающий".

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля. После его гибели в стране объявили военное положение, а власти запросили войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры республики у США и ООН. Также известно, что в результате нападении пострадала и жена главы государства. Теперь по решению членов сената Гаити временным президентом страны стал Жозеф Ламбер.