Лукашенко встретится с Путиным 13 июля 2021 года

Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным 13 июля 2021 года Фото: REUTERS

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 июля 2021 года совершит рабочий визит в Санкт-Петербург, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Главы государств обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.

- Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов, — отметил Telegram-канал "Пул первого".

Позже информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Последние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в мае 2021 года в Сочи. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства. Кроме того, обсуждался инцидент с посадкой самолета в аэропорту Минска.