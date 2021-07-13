Лукашенко встретится с Путиным 13 июля 2021 года

Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным 13 июля 2021 года
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 июля 2021 года совершит рабочий визит в Санкт-Петербург, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.
Главы государств обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.
- Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов, — отметил Telegram-канал "Пул первого".
Позже информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Последние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в мае 2021 года в Сочи. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства. Кроме того, обсуждался инцидент с посадкой самолета в аэропорту Минска.