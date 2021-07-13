Глава МОК перепутал японцев с китайцами

Глава МОК Томас Бах перепутал японцев с китайцами Фото: REUTERS

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах оговорился и назвал японцев китайцами.

- МОК находится с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении изо всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех – для спортсменов, членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан, — сказал он во время встречи с главой оргкомитета Токио-2020.

Напомним, жители Страны восходящего солнца считают, что Олимпийские игры 2020 года нужно проводить без зрителей или вовсе отменить. Согласно результатам соцопроса, 70% японцев выступили против Игр-2020. Среди опрошенных телеканалом NHK 39% считают, что решение проводить Олимпиаду без зрителей является оправданным, а еще 30% за 11 дней до открытия Игр-2020 настаивают на том, что их надо отменить.