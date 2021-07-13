Губернатор Александр Моор проверил выполнение нацпроектов в Тюменской области

Общий уровень контрактования для выполнения национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года достиг 76 % от годового плана. Об этом на онлайн-совещании, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор, доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

«Мероприятия в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология» и «Культура» законтрактованы на 100 %, в рамках нацпроекта «Образование» – на 84 %», – сообщил директор департамента экономики. Общая сумма заключенных контрактов для выполнения нацпроектов в регионе составляет 4,1 млрд рублей.

Финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов проводится своевременно и в полном объеме. По мнению руководителей профильных департаментов, существенных рисков невыполнения плановых показателей нет. Александр Моор держит эти вопросы под постоянным личным контролем.

«Национальные проекты направлены на реальное повышение качества жизни наших земляков. Их успешная реализация – важнейшая задача всех органов государственной власти и местного самоуправления», – подчеркнул губернатор.