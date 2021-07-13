Путин: Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, отметив рост товарооборота между странами.

По словам российского лидера, несмотря на все введенные в отношении Минска санкции, Белоруссия продолжает обслуживать все кредиты и сокращает внешний долг, а также является надежным партнером России.

«Несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило, на 2,5% сократился внешний долг … В этом смысле Беларусь надежный стабильный партнер», - заявил российский лидер.

Путин также отметил, что, если в 2020 году товарооборот между странами на фоне коронавируса снизился на 17 процентов, то в этом году он вырос на 37 процентов. Глава государства также указал на золотовалютные резервы, которые, по его словам, превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций.

В свою очередь белорусский президент заявил российскому коллеге, что Белоруссия выдержит санкции.