Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити Фото: REUTERS

Судмедэксперты провели вскрытие тела президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого при нападении на его резиденцию. Об этом сообщила местная газета Nouvelliste.

При этом были распространены фотографии и рентгеновские снимки тела.

- Это (вскрытие) завершено. Тело было перевезено в специальный центр для сканирования. Там были сделаны снимки, - сказал изданию министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер.

На одном из снимков видно, что в грудной клетке президента застряло несколько пуль, а на рентгенограмме черепа можно увидеть перелом между лобной и теменной костью.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля. После его гибели в стране объявили военное положение, а власти запросили войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры республики у США и ООН. Также известно, что в результате нападении пострадала и жена главы государства. Теперь по решению членов сената Гаити временным президентом страны стал Жозеф Ламбер.