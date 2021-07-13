В ЮАР 11 человек погибли в давке при разграблении торгового центра Фото: REUTERS

В ЮАР 11 из жертв беспорядков погибли в давке, которая возникла при разграблении торгового центра в пригороде Йоханнесбурга (провинция Гаутенг). Об этом во вторник, 13 июля, пишет местный портал Eyewitness News.

- В общей сложности жертвами беспорядков в провинции стали 20 человек. Из них 11 человек погибли в результате давки, которая началась при разграблении торгового центра. Я уже изменил свой график и направился в полицейское управления района, где произошла трагедия, - сообщил премьер-министр провинции Дэвид Махура.

С минувшей пятницы сторонники заключенного в тюрьму экс-главы государства Джейкоба Зумы начали устраивать беспорядки. Митингующие объявили о начале кампании «Свободу Зуме», чтобы добиться скорейшего освобождения политика, и призвали местных жителей выйти на акции протеста.

Продолжились беспорядки и сегодня: в административном центре Квазулу-Наталь городе Питермарицбург утром был подожжен и разграблен торговый центр.