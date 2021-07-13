В Бундесвере создали единое космическое командование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о создании единого командного центра Бундесвера для координации деятельности военно-космических операций. Об этом во вторник, 13 июля, сообщается на официальном сайте Бундесвера.

Новое командование Центра воздушных операций будет действовать на базе центра в городе Удем. Основными задачами командование будет защита и мониторинг спутников, наблюдение за опасным космическим мусором и отслеживание деятельности других стран в космосе. Теперь в ФРГ защита спутников для связи, погоды и навигации стала военной задачей.

- В современном мире жизнь Германии других стран во многом зависит от использования космического пространства. Многие коммуникационные приложения, транзакции цифровых платежей, навигация были бы немыслимы без использования космоса. Спутники давно стали ресурсом, без которого ничего не работает, - объяснила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

При этом министр подчеркнула, что полностью исключена возможность немецких наступательных операций в космосе: для Германии космические операции могут быть только оборонительными.