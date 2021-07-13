Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Он возглавлял ведомство с момента переворота в 2014 году. Об этом во вторник, 13 июля, пишет информационное агентство «Украинские национальные новости», ссылаясь на источники.

- Верховная Рада завтра, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, - говорится в сообщении.

Арсен Аваков был назначен главой украинского министерства внутренних дел 27 февраля 2014 года, позже, 29 августа 2019 года, его переназначили на данную должность. Аваков является последним из двух министров предыдущего правительства Украины, который остался в кабините министров при новой власти после переворота. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте прошлого года он также сохранил должность в министерстве.