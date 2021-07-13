Милонов назвал «хотелками» Евросоюза требование ЕСПЧ признать однополые браки в России

Виталий Милонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москве не стоит реагировать на требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) узаконить однополые браки в России. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав подобные требования «хотелками» Евросоюза.

«Это все, что нужно знать о Европейском суде…Слава Богу, теперь хотелки Евросоюза можно отправить в то место, о котором он так сильно беспокоится. Россия будет направлять их в сторону леса», - заявил политик в беседе с «Газетой.Ru»

Милонов считает, что Россия не нарушала статью о праве на уважение частной и семейной жизни.

«Если бы они решили бракосочетаться, пришли бы мужчина с женщиной и решили бракосочетаться, мы бы первыми защитили их права на бракосочетание», - заявил он, отметив, что это невозможно, когда «нет двух слагаемых для заключения брака мужчины и женщины».

Ранее ЕСПЧ потребовал от России узаконить регистрацию однополых браков.

Напомним, в соответствии со статьей 79 российской Конституции, решения межгосударственных органов, принятые в истолковании, противоречащем основному закону государства, не должны исполняться на территории РФ. В 2020 году в Конституцию также включили норму о защите института брака как союза мужчины и женщины.