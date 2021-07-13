Путин сравнил Союзное государство России и Белоруссии и Евросоюз

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал Союзное государство России и Белоруссии разновидностью интеграции при полном сохранении суверенитета, а также отметил, что такой союз повышает конкурентоспособность обеих стран.

«В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции […] при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее, это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», - пояснил он в интервью, опубликованном на официальном сайте Кремля во вторник, 13 июля.

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