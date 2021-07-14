Путин рассказал, когда появился проект «анти-Россия»

Президент России Владимир Путин Фото: Кадр видео

Президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами во вторник, 13, июля, рассказал, когда появился проект «анти-Россия». Он отметил активизацию работы по этому проекту на Украине, что не может не может не беспокоить Москву.

«Складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту «Анти-Россия», и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства», - сказал глава государства в интервью, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Он также указал, что антироссийский проект по разделению единого русского народа начался еще в XVII – XVIII веках в Речи Посполитой, потом использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной – Австро-Венгрией.

Цель, по словам президента России, простая: разделить народ, ослабить страну. Именно об этом он и писал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал, как из Украины делают «анти-Россию» и почему Киеву не нужен Донбасс

Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля сразу на русском и на украинском языках. «Комсомолка» публикует главные выдержки из этой статьи (подробности).